Apple CEO'su Tim Cook'tan Sürpriz 'Ramazan' Adımı, Beğeni Üstüne Beğeni Topladı

Apple CEO'su Tim Cook, Ramazan ayının ilk gününde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Tim Cook, Müslüman’ların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Tim Cook’un paylaşımı kısa süre içinde beğeni topladı.

Cook paylaşımında “Ramazan Bayramınız tüm dünyada mübarek olsun” diyerek seslendi.

Ramadan Mubarak to all of those observing around the world!