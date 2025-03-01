Apple CEO'su Tim Cook'tan Sürpriz 'Ramazan' Adımı, Beğeni Üstüne Beğeni Topladı

Dünya genelindeki siyasi liderlerin Ramazan tebriklerinin yanı sıra bir tebrik de Apple CEO’su Tim Cook’tan geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Cook “Ramazan Bayramınız tüm dünyada mübarek olsun” notunu düştü.

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Apple CEO'su Tim Cook'tan Sürpriz 'Ramazan' Adımı, Beğeni Üstüne Beğeni Topladı

Apple CEO'su Tim Cook, Ramazan ayının ilk gününde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Tim Cook, Müslüman’ların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Tim Cook’un paylaşımı kısa süre içinde beğeni topladı.

Cook paylaşımında “Ramazan Bayramınız tüm dünyada mübarek olsun” diyerek seslendi.

Apple CEO'su Tim Cook'tan Sürpriz 'Ramazan' Adımı, Beğeni Üstüne Beğeni Topladı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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Tim Cook Apple Ramazan
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