Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Yeni Gelişme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik 'rüşvet verme' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye bünyesinde Özel Kalem personeli olarak görev yapan ve Başkan Böcek’in yakın çalışma ekibinde yer alan Yasin Yellice, Antalya’da gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a getirildi. Yellice, savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla birlikte tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Yellice için tutuklama kararı verildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma sürecinde dikkat çeken detaylardan biri, Yasin Yellice’nin daha önce de aynı dosya kapsamında gözaltına alınmış olmasıydı. İlk gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan Yellice, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde Antalya’da yeniden emniyet güçlerince gözaltına alındı. Antalya Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından hızla İstanbul’a nakledilen Yellice’nin, Muhittin Böcek’in ağabeyinin damadı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Cumhuriyet