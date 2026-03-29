Trafik Cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Talebi İddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den Tepki

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trafik kanunun değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, APP plakalarla ilgili değişiklikler, trafik cezalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe için talep ettiği iddiaları, Polis Meslek Kanunu hazırlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRAFİK CEZALARI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN TALEBİ Mİ?

Bakan Çiftçi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir elde etmek için trafik cezaları kesilmesini istediği iddialarına tepki göstererek, "Ben 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez edemez" dedi.

BEKÇİ VE POLİSLERE YENİ DÜZENLEME

Polis Meslek Kanunu için yapılan hazırlıklara da değinen Mustafa Çiftçi, önümüzdeki haftayı işaret ederek "Kamu düzeninin korunmasında, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde polisimizin ne kadar önem arz ettiğini ve ne kadar fedakârca çalıştığını herkes gibi ben de bir polis babası olarak biliyorum. Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler. Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi'nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmaya ilişkin Bakan Çiftçi, Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verildiğini belirtti ve "Biz, hatayı örten değil; hatayla yüzleşen, yanlışı kararlılıkla düzelten bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz" ifadelerine yer verdi.

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaları tartışma konusu olarak değerlendirmediklerini belirten Bakan Çiftçi, "Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır; bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan, milletimizin güvenine layık olmaktır. Bu nedenle yürütülen soruşturma süreçlerini bir tartışma konusu olarak değil; Türkiye’nin demokratik olgunluğunun, hukuk devletine bağlılığının ve kurumsal gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

APP PLAKALARDA SON DURUM

Bakan Çiftçi, son dönemde çok sık konuşulan APP, sahte plaka ve görüntü sistemleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi; "Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur.

Plakalarda da tıpkı kimliklerimizde olduğu gibi birtakım güvenlik unsurları vardır. Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunmalıdır. Sol tarafta ülkemizin uluslararası işareti olan TR rumuzu yer almalıdır. Yine plakalarda hologram, güvenlik şeridi ve tekrar eden kare kutucuklar içinde ay-yıldız ile TR güvenlik işaretleri bulunmaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ayrıca karekod ve 12 haneli seri numarası da eklenmiştir. Ancak burada önemli bir hususun altını çizmek isterim: Bir plakada karekod bulunmaması, onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir.

Aynı şekilde, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

Kaynak: DHA