İstanbul'da Uçuş Trafiğine Hava Engeli: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Çok Sayıda Uçuş İptal Edildi

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar yakıt durumu nedeniyle çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Pegasus ve AJet havayollarına ait çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı’na inmek zorunda kaldı.

42 UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 42 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 32 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

29 VE 30 MART'TA SEFER İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’ın açıklaması şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart ile 30 Mart tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır.

Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur.”

AJET’TEN 51 İPTAL

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya bugün yapılması planlanan 51 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yeşilkaya şunları şu ifadeleri kullandı:

* Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir.

* 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur.

* Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır.

Kaynak: DHA