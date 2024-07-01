Antalya'daki orman yangını: Hayvanlar alevler arasında kaldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Lara turizm bölgesinde dün 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arazözler sevk edildi.

Bölgedeki esnaf ve tatilciler de alevlere su bidonları, yangın tüpleri ve hortumlarla müdahalede bulundular.

YAVRU KÖPEKLER YANGINDA KALDI

Yanan alanda mahsur kalan yavru köpeklerin olduğunu söyleyen bir kadın, uzun uğraşlar sonucunda yavru köpekleri yangın alanından çıkardı; alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa ise başka vatandaşların çabaları sonucu yanmaktan son anda kurtarıldıktan sonra üzerine soğuk su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.

Kaynak: İHA