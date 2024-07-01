MetroPOLL Araştırma'dan parlamenter sistem anketi: AKP'li ve MHP'li seçmen detayı

MetroPOLL Araştırma, vatandaşın hükûmet sistemine bakışını ölçmek için bir anket gerçekleştirdi.

11-18 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde bin 700 kişi ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara 'Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?' diye soruldu.

'Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam etmeli' diyenlerin oranı yüzde 33,4; 'Parlamenter Sistem’e dönülmeli' diyenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 10,8.

Partiler üzerinden bakıldığında da AKP’lilerin yüzde 62,8’i 'Cumhurbaşkanlığı' derken, CHP’lilerin yüzde 84,3’ü 'Parlamenter' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni yarıdan fazla isteyen partiler AKP ve MHP oldu.