MetroPOLL Araştırma'dan parlamenter sistem anketi: AKP'li ve MHP'li seçmen detayı

Metropoll Araştırma, dikkat çeken bir anket yayınladı. Ankette katılımcılara, 'Parlamenter sisteme geri dönülmeli mi?' diye soruldu.

Son Güncelleme:
MetroPOLL Araştırma'dan parlamenter sistem anketi: AKP'li ve MHP'li seçmen detayı

MetroPOLL Araştırma, vatandaşın hükûmet sistemine bakışını ölçmek için bir anket gerçekleştirdi.

11-18 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde bin 700 kişi ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara 'Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?' diye soruldu.

'Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam etmeli' diyenlerin oranı yüzde 33,4; 'Parlamenter Sistem’e dönülmeli' diyenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 10,8.

MetroPOLL Araştırma'dan parlamenter sistem anketi: AKP'li ve MHP'li seçmen detayı - Resim : 1

Partiler üzerinden bakıldığında da AKP’lilerin yüzde 62,8’i 'Cumhurbaşkanlığı' derken, CHP’lilerin yüzde 84,3’ü 'Parlamenter' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni yarıdan fazla isteyen partiler AKP ve MHP oldu.

Etiketler
Anket MetroPOLL AKP
Son Güncelleme:
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok
Patlayıcı yüklü kamyon arıza yaptı: Polis alarma geçti Patlayıcı yüklü kamyon arıza yaptı: Polis alarma geçti
Kayseri'yi ayağa kaldıran 'çocuk istismarı' iddiası: Suriyeli şüpheli tutuklandı Kayseri'yi ayağa kaldıran 'istismar' iddiası
ÇOK OKUNANLAR
Yeşim Salkım, Fahrettin Koca'ya hakkını helal etmedi: "Gözümün önünde eridi..." Yeşim Salkım, Bakan Koca'ya hakkını helal etmedi
Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti: Tetikçiler tek tek ifade değiştirdi Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti
Bakanlıktan 3 milyon kişiye müjdeli haber: Sabiha Gökçen’e entegre olacak O kentin ulaşım sorunu için yeni metro hattı
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!