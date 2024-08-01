Antalya'da Yangın Paniği: Mobilya Atölyesi Alevler İçinde Kaldı

Antalya'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangının, kesim yapmak için kullanılan makinenin kısa devre yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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Antalya'da Yangın Paniği: Mobilya Atölyesi Alevler İçinde Kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Yatar daire olarak tabir edilen, kesim işleri için atölyede kullanılan makinenin elektrik aksamında başlayan yangın öndeki tahta parçalarına sıçradı. Atölyeden duman geldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında toz emici olarak tabir edilen makine kullanılamaz hale gelirken, atölyedeki tahta parçalarının da yandığı görüldü.

Kaynak: DHA

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