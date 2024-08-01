Muğlaspor Furkan Demir'le Anlaştı

Muğlaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Düzcespor’da kiralık olarak geçiren Boluspor oyuncusu Furkan Demir, Muğlaspor'a katıldı.

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Muğlaspor Furkan Demir'le Anlaştı

Muğlaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Düzcespor’da kiralık olarak geçiren Boluspor futbolcusu kanat forvet Furkan Demir’i transfer etti.

Muğlaspor’un yeni transferi Furkan Demir için, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, imza töreninde Furkan Demir’e yeni takımında başarılar dileyerek, Muğlaspor camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Furkan Demir, Muğlaspor’da başarılı bir sezon geçireceğine inandığını belirterek, takıma katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Futbola Boluspor altyapısında başlayan ve kırmızı beyazlı ekiple profesyonelliğe adım atan Furkan Demir; Zonguldak Kömürspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor, Yozgatspor 1959 FK, İskenderunspor, 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970spor, Belediye Kütahyaspor ve Düzcespor formalarını giydi.

1’inci Lig’de Boluspor formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, TFF 2’inci Lig’de 39, TFF 3’üncü Lig’de 65 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 17 maçta forma giydi. Toplamda 13 gol kaydeden Furkan Demir, artık Muğlaspor’un başarısı için ter dökecek.

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