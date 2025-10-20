Antalya’da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 07 CDA 475 plakalı otomobil, K.Ş.’nin kullandığı 07 AOC 152 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.Ş., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA