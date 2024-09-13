Antalya'da Otobüs Şarampole Devrildi: Camları Kırarak Kurtuldular

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi. B.Ü. idaresindeki otel servis otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kazada otel çalışanı 6'sı kadın, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunanların bir kısmı kapılardan bir kısmı da camı kırarak kendi imkanları ile çıktı.

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA