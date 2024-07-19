Antalya'da Orman Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki makilik alanda saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale için bölgeye jandarma ve orman arazözleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının 1 helikopter ve 10 arazözle sürdürüldüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA