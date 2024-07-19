10 Derece Daha Fazla Hissedeceğiz! AKOM'dan 'Tehlikeli Sıcaklık' Alarmı

Yurtta etkisini gösteren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkisini gösterirken İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan ‘tehlikeli sıcaklık’ uyarısı geldi. Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde nem oranları yüzde 95’e ulaşırken bu ilçelerde sıcaklıkların 40 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

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10 Derece Daha Fazla Hissedeceğiz! AKOM'dan 'Tehlikeli Sıcaklık' Alarmı

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

GÜNEY SAHİLLERİNE DİKKAT

AKOM, yüksek nem oranları (yüzde 50-95) ile birlikte, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.

10 Derece Daha Fazla Hissedeceğiz! AKOM'dan 'Tehlikeli Sıcaklık' Alarmı - Resim : 1

AKOM’dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere (40 derece ve üzeri) ulaştığına dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri orasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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