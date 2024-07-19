Schengen Vize Krizinde Yeni Perde! Ticaret Bakanı Açıkladı

Türkiye'deki vize başvurularının reddedilmesine ilişkin tartışmalar azalsa da devam ediyor. İktidar cephesinden son açıklama ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, Schengen vizesinin Türk vatandaşlarına verilmemesi, devamlı ret çıkması ve bunun artık bir krize dönüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle lojistik hizmette bulunan kişilerin vize sorunu nedeniyle AB'ye geçemediğini hatırlatan Bolat, "Fast track vize' için harekete geçtik. Ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar istedik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya, birkaç yıldır yaşanan Schengen vizesiyle ilgili tartışmalarda sık sık gündeme geliyor. Alman medyasında daha önce çıkan haberlerde Almanya temsilciliklerine Türkiye’den yapılan vize başvurularında ret oranlarının yüzde 20’lere ulaştığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesine dair paylaştığı yıllık istatistiklerde de Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının arttığı görülüyor. Bu verilere göre, 2017’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,5’i reddedilirken, 2022’ye gelindiğinde bu oran yüzde 15,7’ye çıkıyor.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ise ret oranı 2022’de yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda. Alman medyasında paylaşılan istatistiklerde bu oranın 2014 yılında yüzde 6 civarında olduğu belirtiliyor.

ALMAN YETKİLİLER MARAŞ DEPREMLERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

DW Türkçe’ye konuşan Alman yetkililer de vize işlemlerinin aksamasında Maraş merkezli depremlere işaret ederek şunları söylemişti:

“Türkiye’deki dış temsilciliklerimiz nisan sonuna dek çok yoğun biçimde depremlerden etkilenenlerin vize başvurularına odaklandı. Depremzedelerin başvurularına öncelik verilmesi sebebiyle diğer vize başvuruları daha az değerlendirilebilmiş ve bu da tüm kategorilerde bekleme sürelerinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Ancak mayıs başından bu yana diğer vize başvurularının değerlendirilmesine ağırlık verildi ve deprem bölgesi dışındaki başvuru sahiplerine daha fazla randevu verilmeye başlandı.”

Yetkililer, bu aksamaların giderilmesi için de çalışma başlattıklarını kaydetmişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını belirtmişti. Bakanlık bu sayede gelecekte vize randevusu için bekleme süresinin gözle görülür şekilde azalmasının beklendiğini vurgulamıştı.

RET ORANINA DAİR VERİ PAYLAŞMIYORLAR

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği aynı verileri paylaşarak, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiğini aktarmıştı. 2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verildiği bakanlık açıklamasında yer almıştı. Fakat ne bakanlık ne de büyükelçilik vize ret oranına ilişkin veri paylaşmamıştı.

AB DE VERİ PAYLAŞMIŞTI

Schengen vizesi başvurularının kasten reddedildiği veya onay sürecinin geciktirildiği yönündeki iddialara ise AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'tan yanıt vermişti. Meyer-Landrut, Türkiye'nin 2022 boyunca en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülke olduğunu söyleyerek, "Reddedilme oranlarına baktığımızda Türkiye’nin reddedilme oranı dünya standartları ortalamasının altında" demişti.

"Önceki yıllara göre Türkiye’nin reddedilme oranlarının düştüğünü görüyoruz. 2021 yılına göre reddedilme oranı 2022’de yüzde 15 oranında düşmüş" diyen Meyer-Landrut, "Problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok" vurgusu yapmıştı.

TÜRSAB BAŞKANI: RET ORANLARI İKİYE KATLANDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "2023’te ret oranları neredeyse ikiye katlandı. 2023’te bizim piyasadan gelen tepkilere bakıldığında bu oran yüzde 50’lere yaklaşmış vaziyette. Tamamen siyasi ve sistemli bir şekilde Türk vatandaşlarının vize haklarının kısıtlandığını gösteriyor" demişti.

ERDOĞAN 'ÇÖZECEĞİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin hemen ardından vize sorununu çözeceklerini şu sözlerle ifade etmişti:

"Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız."

VİZE KRİZİ SCHENGEN SINIRLARINI AŞTI

Son olarak ise iş dünyasındaki Schengen vize sorununun, Kanada, ABD ve İngiltere vizelerine de yayıldığı belirtilmişti. Avrupa ülkeleri ve ABD’nin ardından iş dünyasından İngiltere ve Kanada'ya yapılan vize başvurularında da ret oranının artmaya başladığı aktarılmıştı. Ekonomim gazetesinden Ayseş Yücel'in haberine göre, Schengen vizesini kabul etmeyen Bulgaristan da ikili taşımalarda Türk şoförlere vize alma şartı getirmişti.

YABANCILARA DENETİMSİZ VATANDAŞLIK VERİLDİĞİ İÇİN REDDEDİLİYORMUŞ

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden üst düzey bir diplomata göre, sorun 'yabancıların Türk vatandaşlığına gerekli inceleme yapılmadan, denetimsiz geçebilmesi'nden kaynaklanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem