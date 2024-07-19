Seslerinden Rahatsız Olmuş! Parkta Oynayan Çocuklara Taşla Saldırdı, Linç Edileceğini Anlayınca Kaçtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde parkta oyun oynayan çocuklar saldırıya uğradı. Bir şahıs, seslerinden rahatsız olduğu çocuklara taşla saldırıp darp etti. Durumu fark eden çocukların yakınları ile saldırgan arasında kovalamaca başladı. Bir akaryakıt istasyonuna kaçan şahıs, kendisini kovalayan kişiler tarafından linç edilmek istendi.

GÖZALTINA ALINDI

İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polisler, şahsı gözaltına aldı. Yaralanan çocuklara ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ÇOCUĞUN KAFASINA TAŞLA VURMUŞ

Olayla ilgili konuşan tanıklardan Burak Çayeli, “Evime gidiyordum. Motosiklet kullandığım sırada kameram açıktı. Bir olay olduğunu fark ettim. Kovalamaca oluyordu. Takip ettiğimde bir adamın darp edildiğini gördüm. Darp edilen adamın çocukların sesinden rahatsız olduğunu ve bu yüzden kafalarına taşla vurduğunu öğrendim. Çevredekiler de bu durumu görünce olaya müdahale etmeye çalışmış. Daha sonra saldırganın kaçtığı yere polisler geldi ve şahsı karakola götürdü. Kargaşa sırasında tansiyon çok yüksekti. Kimse birbirini tutamıyordu. Benzinlik çalışanları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Çocukların birçoğu şok içerisindeydi. Hepsi korkuyordu, üzgündü ve ağlıyordu. Onların anlattığına göre bir adam 4 çocuğun kafasına taşla vurmuş” dedi.

Kaynak: İHA