En Kolay Schengen Vizesi Veren Ülkeler Belli oldu

Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine vize alma konusunda bir süredir sıkıntı yaşıyor. Her 100 Türk vatandaşının başvurusunun 26'sı reddediliyor. Vize reddi oranlarında tarihi bir rekor kırılırken, vatandaşlar en kolay vize veren Avrupa ülkelerini merak ediyor. İşte en kolay Schengen vizesi veren ülkeler...

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En Kolay Schengen Vizesi Veren Ülkeler Belli oldu

Almanya, Avrupa’da Türkiye vatandaşlarına en çok vize reddi veren ülke oldu. Bir yandan doktorlar, yetişmiş elemanlar veya uzmanlar "iş vizesi" yoluyla Almanya’ya gitmeye çalışırken, diğer yandan vize duvarları örülüyor.

AB’den ortalama yüzde 16 oranında ret alan Türkiye, sıra Almanya’ya gelince vize reddinde dünya şampiyonluğunu alırken, 1,5 milyarlık Çin’i bile 9’a katladı. Almanya’ya her yıl ortalama 260 bin Türkiye vatandaşı gitmeye çalışıyor ama gidemiyor.

Türkiye'den Almanya'ya yapılan 253 bin vize başvurusundan yüzde 26,1’ine ret geldi. Yani her 100 kişiden 26’sının vize başvurusu reddedildi. Türkiye vatandaşlarının yüzde 26’sından fazlasının vize başvurusunu reddeden Almanya, ikinci sırada en çok Kosovalıların vizelerine ret verdi. Onlarda vize reddi oranı yüzde 13,3 oldu.

Hintlerin vize reddi oranı 10,5, Çinlilerinse yüzde 2,8 ile Türkiye’nin yaklaşık 9’da biri. Beşinci sırada ise, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verdiği için Batı tarafından eleştirilen Belarus (Beyaz Rusya) vatandaşları var. Onlarda vize reddi oranı yüzde 0.3.

AVUSTURYA’DA ORANLAR

Sözcü'de yer alan habere göre, Avusturya’ya vize başvurularında da artış oldu. Ancak vize retleri de arttı. Avusturya’dan en çok vize reddi alanlar Hintliler ve ret oranı yüzde 19,2. Onu ise Türkiye takip ediyor. Avusturya’dan vize reddi alan Türkiye vatandaşlarının oranı yüzde 17,7. Üçüncü sırada ise yüzde 8,3 ile Çin var.

Geçen yıl en az vize reddeden ülkeler İzlanda, İsviçre ve Letonya oldu. İzlanda’da oran yüzde 2,2, İsviçre’de yüzde 10,7 ve Letonya’da ret oranı yüzde 11,7’de kaldı.

EN KOLAY VİZE VERENLER

İzlanda, axa Schengen adlı kurumun araştırmasına göre, en kolay Şengen vizesi alınacak ülke olarak tespit edildi. Aynı zamanda işlemler de çok hızlı yürüyor.

Bunun yanı sıra, Baltık ülkeleri ile Finlandiya’da da Türkiye vatandaşlarına vize ret oranları düşük, vize işlemleri ise daha hızlı yürüyor. Vize reddinde Almanya başı çekerken, ret ve işlemlerin uzunluğunda ikinci sırayı ise Fransa alıyor.

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