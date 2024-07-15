283. Gün: İsrail Gece Boyu Helikopterlerle Rastgele Ateş Açtı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 283’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu gece boyunca açık alanda bulunan Gazzelilere helikopterlerle rastgele ateş açtı. Saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına henüz ulaşılamadı.

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283. Gün: İsrail Gece Boyu Helikopterlerle Rastgele Ateş Açtı

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 283. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu. İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI 15 BİN 694'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Gazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldiGazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldiDünya

Kaynak: AA

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