Antalya'da Facia, Kaçak Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: Çok Sayıda Ölü Var

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ‘dur’ ihtarı yapılan kaçak göçmenleri taşıyan bot, ihtara uymayarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptı. Denize düşen 14 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından lastik botla kaçıp kıyıya çıktığı tespit edilen 15 göçmen ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bot tespit edildi.

KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT DUR İHTARINA UYMADI

Bölgeye yönlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, yüksek süratle ilerleyen fiber karinalı botun yakalanması için çalışma başlattı. Saat 05.00 sıralarında 'dur' ihtarına uymayan bot, yön değiştirip Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bottaki kaçak göçmenlerin bir kısmı denize düştü. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, gemi ve 3 gemi daha yönlendirildi.

14 KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde tespit edilen 6 kaçak göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi kurtarıldı, 14 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından lastik botla kaçarak Demre ilçesine bağlı Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 kaçak göçmen de yakalandı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Ölenlerin cenazesi ise Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA

