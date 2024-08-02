Antalya'da Erkek Şiddeti: Önce Anneyi Sonra Tanık Oldu Diye Oğlunu Katletti

Türkiye'de giderek yaygınlaşan şiddet kültürü ve cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadına şiddet de artış gösteriyor. Birçok kadın, özellikle partnerlerinin sistematik şiddetine maruz bırakılırken, bu durumla mücadele edilmemesi kadın cinayetlerine neden oluyor. Son olarak Antalya'da, dün bir kadın daha oğluyla birlikte, partneri tarafından öldürüldü.

Bir süredir birlikte olan Aynur Çilli (43) ve Mehmet Altın (48), 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde Aynur Çilli, 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli ve Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı. Kadının başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü Bulutcan’ı da boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

'ÇOCUĞU CİNAYETE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Umutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan, Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Saldırgan Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, Aynur Çilli’nin de 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA