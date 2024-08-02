Aksaray'da Uyuşturucu Satıcısına Baskın! Evde Yok Yok...

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda kenevir bitkisi, esrar maddesi ve tüfek ele geçirdi.

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Aksaray'da Uyuşturucu Satıcısına Baskın! Evde Yok Yok...

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve bunları uyuşturucuya dönüştürerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen Jandarma KOM ekipleri kimlik ve ev adresi tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ağaçören ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alınırken ikametinde yapılan aramada, 64 kök kenevir bitkisi, 63 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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