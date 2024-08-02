İhbar Üzerine Harekete Geçildi: Kuşadası'nda Dilenci Operasyonu

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bu faaliyeti gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak üzerinden çıkan paraya el kondu.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta memurları, şahıs hakkında tutanak tuttuktan sonra, dilencilikten elde ettiği 1300 liraya el koydu.

Dilencilik yapan şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca işlem uyguladı.

Kaynak: İHA