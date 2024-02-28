67 yaşındaki emekli öğretmen denizde ölü bulundu

Antalya'da emekli bir öğretmen, denizde balık avına çıktığı teknesinin yanında ölü bulundu.

67 yaşındaki emekli öğretmen denizde ölü bulundu

Antalya'da , bir süredir balık avlama turlarına katılan emekli edebiyat öğretmeni Muzaffer Kaynak (67), sabah erken saatte ava çıkmak için bir grupla sözleşmesi nedeniyle dün teknesinde kaldı.

Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda bağlı komşu teknelerdeki arkadaşları ile bir süre vakit geçirdiği öğrenilen Kaynak, kendi teknesine döndü. Balık avı turu için sabah tekneye gelen kişiler, haber alamadıkları Kaynak'a telefonla ulaşmaya çalıştı.

Gruptan bir kişi, teknenin yanında suda bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine Sahil Güvenlik, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Ekipler tarafından cansız vaziyette denizden çıkarılan kişinin Kaynak olduğu belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Kaynak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

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