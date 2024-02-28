Yangında ölü bulunan yaşlı adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova'da 26 Şubat'ta 2 katlı binada çıkan yangında evinde ölü olarak bulunan 65 yaşındaki Ahmet Anıl’ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yangında ölü bulunan yaşlı adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova’da 26 şubat tarihinde 2 katlı binada çıkan yangında evinde ölü olarak bulunan 65 yaşındaki eski yerel ses sanatçısı Ahmet Anıl’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polise teslim olan cinayet zanlısı 19 yaşındaki L.Ç, yaşlı adamı elleriyle boğarak öldürdükten sonra evi de ateşe verdiğini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı’nın birinci katında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken daireye giren ekipler içerde Ahmet Anıl’ın cansız bedenini buldu. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Anıl’ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Olay sonrası polise giderek teslim olan L.Ç, işlediği cinayeti de itiraf etti. Zanlının maktullün evine misafir olarak gittiği ve burada bir konu üzerine tartıştığı öğrenildi. L.Ç, cinayeti Ahmet Anıl’ın boğazını sıkarak işlediğini itiraf etti. Zanlı sonrasında evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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