AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ kulakların pasını sildi(!)

Seçim dönemine az bir süre kala AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ da propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Dağ radyo yayınında söylediği İzmir'in Kavakları türküsüyle adeta kulakların pasını sildi.

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Türkiye 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenmişken, partilerin adaylarından ‘değişik’ performanlar görülebiliyor.

Bu performansların arasına AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın ‘İzmir’in Kavakları’ performansı da eklendi.

Number 1 FM’in ortak yayınına katılan Hamza Dağ, soruları yanıtlayıp AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a methiyeler dizdikten sonra İzmir’in Kavakları türküsünü söyledi.

BİNALİ YILDIRIM'I HATIRLATTI

Dağ’ın bu performansı akıllara Temmuz 2022'de Erzincan’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Binali Yıldırım'ı hatırlattı.

Yıldırım, "Erzincan’a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini söylemiş, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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AKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Hamza Dağ Binali Yıldırım Erzincan İzmir
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