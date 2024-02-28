Cumhur İttifakı, İdlib'de şehit edilen askerleri hatırlamadı!

GERÇEK GÜNDEM - Rusya tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda 34 askerimiz şehit edilmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti.

27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde Rusya tarafından yapılan hava saldırısı sonucunda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Rus hava saldırısında yaralanan askerlerimizi almak için bölgeye giden ambulanslar dahi saldırıya uğramıştı.

NE ERDOĞAN NE DE BAHÇELİ ŞEHİTLERİ ANMADI

Saldırının üzerinden 4 yıl geçerken, şehit olan 34 Türk askerini ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından şehitleri anarken, AKP ve MHP’den herhangi bir anma mesajı paylaşılmaması dikkat çekti.

PUTİN’İN YANINA GİTTİLER, KAPIDA BEKLEDİLER

Erdoğan ve heyeti, askerlerin şehit olmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmek için Moskova’ya gittiler. Erdoğan ve yanındaki heyet Kremlin Sarayı’nda görüşmenin yapılacağı odanın kapısında iki dakika boyunca Rusya liderini beklemişti.

Rus devlet televizyonu da bu görüntüleri televizyonda yayınlamış, o dönem de söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Erdoğan ile birlikte dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bekleyenler arasındaydı.

TÜRK ASKERİ ŞEHİT OLURKEN ERDOĞAN GÜLMÜŞTÜ

Erdoğan’ın, 34 askerin şehit olduğunu açıkladığı konuşmasında sarf ettiği sözler ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’la olan diyalogunu gülerek anlatması büyük tepki çekmişti. Erdoğan’ın gülerek anlattığı diyalog sırasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da kahkaha attığı anlar kameralara yansımıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem