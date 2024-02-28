Erdem Gül'e hapis cezası

Adalar Belediye Başkanı CHP'li Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi olduğu dönemde yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SON SÖZ: GAZETECİLİK VE ADALET KAZANSIN

Duruşmada mütalaaya karşı beyanda bulunan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.

Avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem Gül'ün esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Erdem Gül, "Beraat etmek istiyorum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: BU HABERE CEZADIR

Gül, duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Bu ceza direkt habere cezadır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Gazeteci Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Adana ve Hatay'da, Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larına ait görüntüleri yayımlandı. Söz konusu görüntüler daha önce Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına rağmen, dava Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine açıldı. Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı.



Habere ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada 15 Mayıs 2019 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



Erdem Gül hakkında ise 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi. Yargıtay'ın bu kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamada dosyası ayrılan Erdem Gül hakkında önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gül'ün 'terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem