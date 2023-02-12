Antakya'daki enkazdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 9 yaşındaki Yiğit Şahan kurtarıldı.

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Antakya'daki enkazdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rize'den bölgeye giden Çayeli Oyak Beton, Rize gönüllü kurtarma ekibi, Pendik ve Kartal gönüllü kurtarma timi, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde ses gelen enkaza yoğunlaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu 9 yaşındaki Yiğit Şahan, depremden yaklaşık 160 saat sonra kurtarıldı.

Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin Yiğit'i konuşarak sakinleştirmesi ve çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

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