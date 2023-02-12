Arama-kurtarma görevlisi Ümit Özdağ'a isyan etti: Biz depreme odaklandık, yok Hristiyan, yok Suriyeli, bu lafları duymaktan bıktık

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmaya devam ederken birçok siyasi parti liderleri ve temsilcileri de ziyaretlerini sürdürüyor.

Deprem bölgesinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem bölgesinde Suriyelileri hedef alan iddialar da bulunmuş, yağma yaptıklarıyla iddiasıyla suçlamıştı.

Deprem bölgesinden gelen görüntülerde bir arama-kurtarma üyesinin Özdağ'a "Bazen fırsat bulup açıyorum. Bakıyorum siyasi bir şey. Yok seçim, yok Suriyeliler. Burada Suriyeli, Avrupa ya Yunanistan bize yardım ederken... Biz depreme odaklandık. Yok seçim, yok Hristiyan, yok Müslüman, yok Suriyeli bu lafları duymaktan bıktık" diyerek tepki gösterdi.