İsrailli arama-kurtarma ekibi Türkiye’den ayrıldı: Tehdit istihbaratı aldık

Avusturya ve Almanya’nın ardından İsrail’den gelen bir arama kurtarma ekibi de, deprem bölgelerindeki güvenlik riskleri nedeniyle çalışmaları sonlandırdı.

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İsrailli arama-kurtarma ekibi Türkiye’den ayrıldı: Tehdit istihbaratı aldık

Türkiye’deki deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüten İsrailli gruplardan United Hatzalah, Twitter'da yaptığı açıklamada “İsrail ekibine yönelik ciddi güvenlik tehditleri nedeniyle kurtarma görevini sonlandırıyoruz ve ekibimiz en kısa zamanda İsrail'e dönecek” ifadelerini kullandı.

İsrail basını, ülkedeki yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından United Hatzalah ekibinin İsrail'e dönmesine karar verildiğini aktardı. 25 kişiden oluşan İsrail ekibinin bugün özel uçakla İsrail'e döndüğü bildirildi.

United Hatzalah Başkan Yardımcısı Dov Maisel, “Ekibimizi Türkiye’nin Suriye sınırına çok yakın olan bu bölgesine göndermenin belli riskleri olduğunu biliyorduk ama hayat kurtaracak bu operasyon için tehditleri azaltacak önlemleri almıştık. Maalesef İsrail delegasyonuna yönelik her an gerçekleşebilecek bir tehdit hakkında sağlam bir istihbarat aldık” dedi.

United Hatzalah, İsrail'den Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekiplerinden biriydi. İsrail’den Türkiye’ye 450'ye yakın arama kurtarma görevlisi geldiği tahmin ediliyor.

Avusturya Ordusu’na bağlı kurtarma ekipleri de cumartesi günü güvenliği tehdit eden olaylar nedeniyle çalışmalarını durdurmuş, daha sonra Türk askerinin korumasında yeniden çalışmalarına başlamıştı. Almanya’dan iki yardım kuruluşu güvenlik sorunları nedeniyle deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetlerini durdurduklarını açıklamıştı.

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