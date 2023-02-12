ABD'li deprem bilimciden Anadolu Ajansı'nın haberine tepki: Bir hükümetin sözlerimi yanlış kullanması dehşet verici

Deprem bilimci Dr. Judith Hubbard, Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir yanından uzmanların Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili sözlerini çarpıttığını söyledi.

ABD'li deprem bilimciden Anadolu Ajansı'nın haberine tepki: Bir hükümetin sözlerimi yanlış kullanması dehşet verici

New York'taki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünden deprem bilimci Dr. Judith Hubbard, Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir yanından uzmanların Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili değerlendirmelerini derlediği içerikte sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “Bir hükûmetin yanıltıcı bir anlatıyı bastırmak için sözlerimi yanlış kullanması yeni ve dehşet verici. Deprem kaçınılmazdı, felaketin ölçeği değildi.” dedi.

Deprem bilimci Dr. Judith Hubbard, Anadolu Ajansı’nın çok sayıda uzmanın Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmesinden kesitler içeren görselini Twitter hesabından paylaşarak sözlerinin yanlış kullanıldığını söyledi.

Hazırlanan görselde depremlerle ilgili değerlendirmesi “Bu depremin olağan dışı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 7.8 ölçeğinde bir büyüklük, bu fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerin hepsinden daha büyüktür” ifadeleriyle aktarılan Hubbard, tepkisinde şunları yazdı:

“Bir deprem bilimcisi olarak insanların söylediklerimi yanlış anlamasına alışkınım; daha iyisini yapmak benim sorumluluğum. 
Ancak bir hükûmetin yanıltıcı bir anlatıyı bastırmak için sözlerimi yanlış kullanması yeni ve dehşet verici. 
Deprem kaçınılmazdı, felaketin ölçeği değildi.”

Dr. Hubard, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı açıklamalarda depremlerin büyüklüğüne vurgu yapmış aynı zamanda “"Depremler kaçınılmazdır. Onları durduramazsınız ve biz onları tahmin bile edemeyiz. Ancak onlar hakkında bilgi edinebilir ve ne kadar büyük olabileceklerini ve etkilerinin ne olacağını öğrenebiliriz. Hangi yerlerin, diğerlerinden daha yüksek risk altında olduğunu öğrenebiliriz ve bu gibi araçlarla daha güvenli hale gelebiliriz.” uyarısında bulunmuştu.

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