Güney Kıbrıs'ın yeni devlet başkanı Nikos Hristodulidis oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan devlet başkanlığı seçimleri bugün tamamlandı. İlk olarak 5 Şubat'ta sandığa giden ülkede ilk turda yarışan 14 adaydan hiçbiri seçilme yeterliliğine ulaşamadı. Sandıktan birinci çıkan eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis ile ikinci çıkan Andreas Mavroyannis, başkanlık koltuğunu Nikos Anastasiadis'ten koltuğu devralmak için bugün yarıştı.

İkinci turda Nikos Hristodulidis, kullanılan oyların yüzde 51,9’unu alırken, Andreas Mavroyannis ise yüzde 48,1’ini alabildi.

Seçimlere yüzde 72,2 katılım sağlandı.