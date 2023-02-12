Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1 aylık maaşını depremzedelere bağışladığını açıkladı; TİP yanıt verdi: "Maaşın yetmez, arabalarını ver!"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir aylık maaşını depremzedelere bağışladığını açıkladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Erbaş'a "Maaşın yetmez, arabalarını ver!" yanıtını verdi. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1 aylık maaşını depremzedelere bağışladığını açıkladı; TİP yanıt verdi: "Maaşın yetmez, arabalarını ver!"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Depremin yaralarını sarmak için devletimiz öncülüğünde milletimizle birlikte verilen büyük mücadeleye ben de bir aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla tüm mensuplarımızı destek olmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Erbaş'ın açıklamasının ardından Türkiye İşçi Partisi "Maaşın yetmez, arabalarını ver!"  yanıtını verdi. 

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