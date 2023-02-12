Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, onarım çalışmalarının tamamlanarak Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada, "Gerek tahliye gerek ayni yardımlarda Hatay Havalimanı’nı bugünden itibaren kullanmaya başlamış durumdayız" dedi.

Öte yandan pist kontrol uçağını havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yapmasının ardından THY'ye ait TK-3313 sefer sayılı uçağı Hatay Havalimanı'na test uçuşu yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağa yardım malzemeleri de yüklendiği öğrenildi.

6 Şubat'taki depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.