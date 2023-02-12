Kemal Kılıçdaroğlu: 'Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu: 'Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından tüm üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitim vereceğini, KYK yurtlarının ise depremzedelere tahsis edileceğini açıklamıştı. 

Erdoğan'ın kararı büyük tepki çekmişti. 

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"FATURAYI GENÇLERİMİZE ÖDETMEYELİM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı" ifadelerini kullandı. 

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