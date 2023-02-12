İBB'nin deprem kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 1999 yılından bu yana beklenen 'büyük İstanbul depremi' akıllara geldi. Bu kapsamda İBB tarafından iki yıl önce hazırlanan rapor, yeniden gündemde.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili derinden sarstı. Güncellenen rakamlarla birlikte can kaybı 20 bin 665 oldu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak ve yıkıntıları ne olacak?" soruları geldi.
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılında; 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı 'Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı' gündem oldu.
Kitapçıkta her ilçe için deprem senaryolarında; bina hasarı ve can kaybı gibi analizlerine yer veriliyor:
ADALAR
- Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama yüzde 23’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 29’unun hafif, yüzde 30’unun orta, yüzde 12’sinin ağır ve yüzde 6’sının da çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Adalar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 6.393’dür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. (...)
- Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Adalar’da ortalama 76 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 61 kişinin ağır yaralanabileceği ve 217 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.