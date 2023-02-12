İBB'nin deprem kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları

ADALAR

- Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama yüzde 23’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 29’unun hafif, yüzde 30’unun orta, yüzde 12’sinin ağır ve yüzde 6’sının da çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Adalar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 6.393’dür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. (...)

- Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Adalar’da ortalama 76 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 61 kişinin ağır yaralanabileceği ve 217 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.