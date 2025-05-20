Anne ve İki Çocuğu Yangında Ölmüştü: Tutuklanan İtfaiyeci Babanın Nişanlısı Açığa Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart sabahı yaşanan yangında Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin (4) hayatını kaybetti. Savcılığın yangının doğal yollarla çıkmadığı şüphesiyle derinleştirdiği soruşturmada, baba Turgay Gezgin'in katil olduğu ortaya çıktı ve tutuklandı.

Olayla ilgili bir başka dikkat çeken gelişme ise Gezgin'in, yangından kısa bir süre sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ile nişanlanmış olmasıydı.

Soruşturma kapsamında hemşire F.T. de gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.T., hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Nazilli'de Yeşil Mahalle'de bulunan apartmanda çıkan yangında, anne ve iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Yangını söndürmek için gelen ekiplerin arasında ailenin Turgay Gezgin de vardı. Olay yerine gelen ve acı haberi alan Turgay Gezgin baygınlık geçirmiş, kamuoyunda da derin üzüntü yaratmıştı.

Ancak kısa sürede ortaya çıkan detaylar, yangının Turgay Gezgin tarafından planlanarak çıkarıldığını gözler önüne sermişti.

Turgay Gezgin'in tutukluluğu devam ederken, F.T.'nin açığa alınmasıyla birlikte dehşetin boyutu daha da genişledi.

Kaynak: DHA