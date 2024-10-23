Ankara'daki Terör Saldırısına Siyasilerden Tepkiler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, siyasilerden de tepkiler çığ gibi büyüdü.

İşte siyasilerin Ankara’daki terör saldırısına tepkileri:

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.



Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum.



Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 23, 2024

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Ankara TUSAŞ’taki saldırıda şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Rehinelerin sağ salim kurtarılması en büyük dileğimiz. Emniyet güçlerimiz terör eyleminin üstesinden gelecektir. Teröre karşı biriz, bütünüz. 🇹🇷 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 23, 2024

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz.



Başımız sağ olsun. 🇹🇷 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 23, 2024

SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 23, 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ LİDERİ FATİH ERBAKAN: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) October 23, 2024

ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÜMİT ÖZDAĞ: TUSAŞ’a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer’e kadar savaş.

TUSAŞ’a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer’e kadar savaş. @zaferpartisi — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 23, 2024

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.



Başımız sağ olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) October 23, 2024

GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, teröre ve terörün arkasındaki şer odaklarına gereken cevabı mutlaka vermelidir!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Türkiye Cumhuriyeti, teröre ve terörün arkasındaki şer odaklarına… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 23, 2024

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun.