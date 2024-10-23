Ankara'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Söğütözü Caddesi'nde akşam saatlerinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: İHA
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