Tüfeği Temizlerken Abisini Vurdu!
Isparta'da ailesine ait pompalı tüfeği temizlemek isteyen genç, abisini bacağından vurdu. Yaralı abi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kardeş İlyas A.'nın ise gözaltına alındığı bildirildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde İlyas A. (22) kendilerine ait evde tadilat yaptıkları sırada ailesine ait pompalı tüfeği temizlemeye çalıştığı esnada abisi Muhammet Emin A.'yı (24) bacağından yaraladı.
İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Muhammet Emin A. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
İlyas A.'nın ise gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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