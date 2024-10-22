Hande Fırat'tan Flaş İddia: 'İmralı Ziyareti İçin Ömer Öcalan'a İzin Çıktı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrısının ardından gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Fırat, "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.

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Hande Fırat'tan Flaş İddia: 'İmralı Ziyareti İçin Ömer Öcalan'a İzin Çıktı'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' dedi. Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının yankıları sürerken gazeteci Hande Fırat'tan flaş bir iddia geldi.

Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

Hande Fırat'tan Flaş İddia: 'İmralı Ziyareti İçin Ömer Öcalan'a İzin Çıktı' - Resim : 1

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