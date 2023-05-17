Ankara'da sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ankara ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın merkez ilçeler dahil kuzey ve batı çevrelerinde yerek kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.