Ankara’da Sahte Çek Operasyonu! 20 Milyon TL Dolandırdılar

Ankara’da sahte ve karşılıksız çek kullanarak 9 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen 14 şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini sahte ve karşılıksız çekler üzerinden yürüttükleri belirlendi.

ŞİRKETLER GÜVENİLİR GÖSTERİLDİ

Yapılan incelemelerde, zanlıların başkaları adına şirketler kurduğu, bu firmalara yüksek meblağlarda para aktararak kredi notları ile Findeks puanlarını yapay şekilde yükselttiği ortaya çıktı. Bu yolla güvenilir görüntüsü verilen şirketler aracılığıyla piyasaya karşılıksız çekler sürüldüğü ve 9 kişinin toplamda 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

ÇEKLER VADEDE KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Mağdurlar şirketlerin yüksek kredi notuna güvenerek çekleri kabul etti. Ancak vade günü bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendiler.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bu yöntemle kullanılan 12 ayrı şirket belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA