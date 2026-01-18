Bakanlık Duyurdu, Yüksek Takipçili 15 Hesaba Erişim Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun değerlendirmeleri kapsamında bazı sosyal medya hesaplarının yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, ayrıca tüketicileri çeşitli yasa dışı internet sitelerine yönlendirdiğinin tespit edildiği duyurdu.

Bu kapsamda, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA