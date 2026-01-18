Bakanlık Duyurdu, Yüksek Takipçili 15 Hesaba Erişim Engeli

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

Bakanlık Duyurdu, Yüksek Takipçili 15 Hesaba Erişim Engeli
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun değerlendirmeleri kapsamında bazı sosyal medya hesaplarının yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, ayrıca tüketicileri çeşitli yasa dışı internet sitelerine yönlendirdiğinin tespit edildiği duyurdu.

Bu kapsamda, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

Etiketler
Sosyal Medya Ticaret Bakanlığı
Otomobil Çaya Düştü! Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti Otomobil Çaya Düştü! Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi
Bölgede Tansiyon Yükseliyor... Suriye Ordusu Rakka Sınırına Dayandı! Suriye Ordusu Rakka Sınırına Dayandı
Haber Alınamıyordu... Uzman Çavuştan Acı Haber! Haber Alınamıyordu... Uzman Çavuştan Acı Haber!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Servis Minibüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Servis Minibüsü Devrildi