Ankara'da Panik Anları! Alevler Benzin İstasyonuna Sıçrayacaktı

Ankara'da istiflenmiş hurda kağıtlardan çıkan yangın metruk binaya sıçradı. Ekipler alevleri benzin istasyonuna sıçramadan söndürdü.

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Ankara'da Panik Anları! Alevler Benzin İstasyonuna Sıçrayacaktı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hurda kağıt ve kartonların bulunduğu alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ile yakınında bulunan metruk binaya sıçradı. Metruk binada yaşayan bir vatandaş komşularının yardımı ile kurtarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yan binanın bahçesinde bulunan tahta ve lastikler de alev aldı. Rüzgarın da etkisi ile alevler yakınında bulunan bir arabaya sirayet ettiği sırada ekipler tarafından söndürüldü. Hurda kağıtların bulunduğu alanda ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da Panik Anları! Alevler Benzin İstasyonuna Sıçrayacaktı - Resim : 1

'DAHA ÖNCE UYARMIŞTIK'

Yangının çıktığı evde yaşayan yaşlı vatandaşı uyarıp dışarı çıkardıklarını belirten İbrahim Öztürk, "Öğlen saatinde eve girdim. Cam açıktı bir rüzgar sesi geldi karşıdaki evin bahçesindeki kartonlar tutuşmuş. Karşıdaki yaşlı amca kartonları dört, beş yıldır biriktiriyordu. Daha öncesinde de uyarmıştık. Amca içerdeydi, televizyon izliyordu. Kapısını tekmeleyip uyardım. Alevler sıçramadan onu da dışarı çıkardık. Kartonların tutuştuğunu görünce hemen itfaiyeyi aramıştım. Allah tarafından büyümedi, itfaiyeler geldiğinde de hortumlarına yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının çıktığı metruk binanın bitişiğinde bulunan benzin istasyonuna alevler sıçramasına itfaiye ekipleri engel oldu. Benzin istasyonunda ise akaryakıt satışları kısa süreli olarak durduruldu.

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Kaynak: İHA

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