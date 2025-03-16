Meteoroloji Bayburt'u Tarih Vererek Uyardı

Meteoroloji'den gelen uyarıya göre; Bayburt'ta 18 Mart’tan itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Bayburt'u Tarih Vererek Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarına göre; Bayburt'ta 18 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 15-20 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek ve bu durum 24 Mart’a kadar sürecek.

Çarşamba günü yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklenirken, perşembe itibarıyla yağışların tamamen kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle tarımsal alanlarda zirai don riski bulunuyor. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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