Yalova'da Yürekleri Ağza Getiren Yangın Söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Yalova Valiliği orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı: 16 Mart 2025 tarihinde saat 10.45'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Çınarcık ilçesi Şenköy Köyüstü mevkii 13 No'lu bölmede çıkan orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, ayrıca Esenköy Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri, Armutlu Belediyesi'ne ait 1 su tankeri ve 1 CSB makinesi, DSİ Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 dozer ve 1 kepçe ile müdahale edilmiştir.

'KONTROL ALTINA ALINDI'

Söndürme çalışmalarına 30 orman işçisi, 7 orman muhafaza memuru, 5 teknik personel, 15 jandarma personeli, 5 itfaiye personeli ve yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba gösteren 30 köy sakini katılmıştır. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.

Kaynak: İHA