Alevler İçinde Kalan Tır Küle Döndü
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde alev alan tır yanarak küle döndü. Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontaklı olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Alınan bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AFP 414 plakalı tır alevler içinde kaldı.
Kısa sürede büyüyen yangın 34 DF 3120 plakalı dorse kısmına yayıldı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hurdaya döndü.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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