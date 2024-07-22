Ankara'da Metro Seferlerine Sıcak Hava Engeli! Seferler Durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru metro hattı seferlerinin, güç kaynağında aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Ankara'da Metro Seferlerine Sıcak Hava Engeli! Seferler Durduruldu

Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir."

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