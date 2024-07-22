Emniyet Müdürünün İşten Çıkarılan İşçilere Destek Olması Tepki Topladı: Emniyet'ten Gelen Eleştirilere Yanıt

1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Iğdır Belediye Başkanı Eş Başkanı Mehmet Nuri Güneş tarafından belediyenin önceki kayyum yönetimi döneminde 'ihtiyaç fazlası' olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin oturma eylemleri devam ediyor.

Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya 10 Temmuz günü işçilerin eylemine verdiği destek görüntüleriyle dikkat çekmiş ve DEM Parti tarafından eleştirilmişti. Sakarya, yayımlanan görüntülerde eylemci işçilere yönelik “Öncelikle bu kutsal günlerde muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmaz. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ: ÇETELEŞMENİN FOTOĞRAFI

DEM Parti Genel Merkezi, bu olay sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Belediye yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Iğdır İl Emniyet Müdürü’nün Iğdır Belediyemiz önünde yaptığı provokatif açıklama, iktidarın ülkeyi getirdiği çeteleşmenin fotoğrafıdır. Bir emniyet mensubunun haddi olmayan bu açıklamasıyla ilgili hukuksal mücadelemizi sonuna kadar kullanacağız. Halkın iradesini böyle ucuz tehdit ve şantajlara gasp etmenize izin vermeyeceğiz.”

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Sakarya'nın eleştiri konusu olan görüntülerine ilişkin açıklama yayımladı.

Belediyenin paylaşımlarının ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılanları eksik ve art niyetli paylaşımlar olarak değerlendiren açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz tüm vatandaşlarımıza, -Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Caferi vb. dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın- hakkaniyetle güvenlik hizmeti sağlamaktadır. Yine Müdürlüğümüz Anayasa ve Kanunların kendisine tevdi ettiği görev ve sorumlulukları, Mülki İdare Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda kişi veya kurum ayırt etmeksizin yerine getirmektedir. Bahse konu olayda da gerek işten çıkarılan işçilerin Belediyeye zorla girmek isteyebilecekleri gerekse Belediye zabıtalarının işçilere karşı güç kullanabilecekleri şeklinde edinilen bilgiler sonrasında, kolluk kuvveti olarak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) vermiş olduğu önleyici hizmet görevi yerine getirilerek, oluşabilecek yasa dışı olayların önüne geçilerek, olayların kontrol dışına çıkması ve menfur bir hal alması engellenmiştir. Hal böyleyken yasal mevzuat çerçevesinde her vatandaşının hakkını korumakla görevlendirilmiş olan Müdürlüğümüzün başarıyla yapmış olduğu bu görevi, ‘Biji Portekiz’ deyip de ‘Biji Türkiye’ diyemeyen, sırtını PKK, YPG ve PYD gibi vatanımızı bölmeye çalışan terör örgütlerine dayamış olanların anlamasını beklemek mümkün olmadığı gibi, Müdürlüğümüzün bu güruhlardan çete ve çeteleşme hakkında öğrenecek bir durumu da söz konusu değildir” denildi.

''IRKÇI VE KİRLİ ZİHNİYETE PRİM VERMEMEKTE''

Belediye işçilerinin demokratik haklarını kullandıklarına yer verilen açıklamada şunlar dile getirildi

“2009 yılında Iğdır Belediyesini 86 yıl sonra aldık diyenler şunu bilmelidir ki; 1923 tarihinde Iğdır, Hocalı’da bebeklerin gözlerini oyan, hamile kadınların karınlarını deşerek katleden Hınçak ve Taşnak Ermeni çetelerin ağababalarından alınmış olup, ilelebet de Türkiye Cumhuriyeti’nin müstesna bir ili olarak kalmaya devam edecektir. Iğdırlı hemşehrilerimiz de kasıtlı, art niyetli ve haince konuyu mecrasından saptırma gayretinde olan bu ırkçı ve kirli zihniyete prim vermemekte, kanunların kendilerine tanımış olduğu haklarını molotof atmadan, polise saldırmadan, bayrak yırtmadan, kimsenin canına ve malına zarar vermeden, dükkânları yağmalamadan demokratik bir şekilde hakkını kullanmaktadır. Bahse konu gösteriler hukuk çerçevesinde bu şekilde devam ettiği sürece ülkemizin herhangi bir yerinde olduğu gibi Iğdır’da da aynı şekilde gerek kamunun ve göstericilerin güvenliği için alınan tedbirler tavizsiz bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.”