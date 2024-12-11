Ankara'da Korku Dolu Anlar... Batıkent Metro Durağında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

ABB'DEN AÇIKLAMA

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batıkent Metro durağı ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında patlama meydana geldiği belirtildi. Yaşanan patlama ve sonrasında oluşan yangından dolayı olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Batıkent metro durağından gelen yangın ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, saat 17.48 de olay yerine sevk edilmiştir.

Saat 17.51 de olay yerine ulaşan ekipler ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında patlama meydana geldiğini ve şu an için herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirmiştir. Olayda etkilenen kimse bulunmamaktadır. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapmaktadır.”

Kaynak: AA