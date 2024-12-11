'Kötü Koku' İhbarına Giden Ekipler Şoke Oldu! Aynı Çöp Evi Tam 7’nci Kez Temizlediler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Evden 4 kamyon çöp çıkarılırken, aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi.

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'Kötü Koku' İhbarına Giden Ekipler Şoke Oldu! Aynı Çöp Evi Tam 7’nci Kez Temizlediler

Bir 'çöp ev' vakası daha yaşandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyenin temizlik ekipleri Zafer Mahallesi 12 Sokak üzerinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.

4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı. Aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi. Belediye ekiplerine zorluk çıkartan Arzıman, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

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